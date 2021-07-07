Time: связанная с Трампом ЧВК Blackwater собиралась работать с Украиной

Связанная с экс-президент США Дональдом Трампом частная военная компания (ЧВК) Blackwater предлагала Киеву сотрудничество в разных сферах. И если бы Трамп не проиграл на выборах, вполне вероятно, что им бы удалось заключить пару контрактов. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники.

Одно из предложений — создать новую частную военную компанию, которая стала бы набирать военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины, — говорится в материалах журнала.

Также, по данным инсайдеров основатель ЧВК Эрик Принс предлагал Украине сделку по строительству новой фабрики, производящей боеприпасы.

Кроме того, коммерсант собирался создать на Украине консорциум из ведущих авиационных и аэрокосмических компаний, который стал бы конкурентом американского Boeing и французской компании Airbus.

Единственное, что останавливало власти Украины при Трампе заключить контракты с Принсом, — связь главы ЧВК с Андреем Деркачом и Андреем Артеменко, на которых были заведены уголовные дела в США.

План Украины по насильственному захвату Донбасса раскрыл ранее советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.