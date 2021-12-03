Су-27 и Су-30 не допустили нарушения границы РФ военными самолётами США

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Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Чёрным морем, чтобы не допустить нарушения границ РФ американскими самолётами-разведчиками. Приближавшиеся воздушные цели обнаружили средства контроля воздушного пространства, сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной России.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30, — отмечается в сообщении.

Экипажи истребителей опознали воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS Сухопутных войск США. Российские самолёты сопроводили их над акваторией Чёрного моря.

После разворота иностранных военных самолётов от границы истребители вернулись на аэродром базирования. Их полёт прошёл в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушение границы допущено не было.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что страны НАТО, проводящие внеплановые учения в Черноморском регионе, нарастили интенсивность воздушной разведки у границ России. Ведомство назвало действия Альянса в Чёрном море агрессией, создающей угрозу безопасности и стабильности.