Минобороны зафиксировало рост интенсивности разведки НАТО в Чёрном море

Страны НАТО, проводящие внеплановые учения в Черноморском регионе, нарастили интенсивность воздушной разведки у границ России. Об этом заявили в Минобороны РФ, передаёт ТАСС. Ранее ведомство назвало действия Альянса в Чёрном море агрессией, создающей угрозу безопасности и стабильности.

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ Российской Федерации в Чёрном море продолжает расти, — сказали в Минобороны.

Военное ведомство России считает внеплановые учения США и союзников в Черноморском регионе агрессивными действиями, которые угрожают региональной безопасности и стратегической стабильности. В Минобороны считают, что цель учений — изучение предполагаемого театра военных действий при подготовке Киевом силового решения конфликта на юго-востоке Украины.

10 ноября российское оборонное ведомство зафиксировало существенное увеличение интенсивности полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ в Черноморском регионе. За сутки российские зенитные ракетные войска сопроводили над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.

В Пентагоне заявили, что будут проводить операции как посчитают нужным. По словам представителя американского военного ведомства Джона Кирби, этот важный принцип необходимо отстаивать.