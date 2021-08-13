Стала известна дата первого полёта российского самолёта «Судного дня»

Первый полёт нового российского самолёта, разрабатываемого в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Звено-3С», может состояться в 2023 году. Машину прозвали самолётом «Судного дня», она также известна как «изделие 9631», передают «Известия» со ссылкой на соответствующий контракт.

Издание напомнило , что технология, создаваемая на базе лайнера Ил-96-400, станет запасным воздушным командным пунктом на случай полномасштабной ядерной войны.

С их борта высшее военное руководство может управлять стратегическими ядерными силами и войсками по всей стране. Эксперты отмечают, что от наличия такой техники зависит возможность нанесения неотвратимого ответного удара, а значит, и весь потенциал ядерного сдерживания страны, — говорится в публикации.

26 июля появилась информация, что в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400M началось создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта.

Радиокомплекс самолёта позволит доводить приказы до войск, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок — носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 2020 года произошло хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов, который называют самолётом «Судного дня». Он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-86 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники. В краже обвинили Жору Хачунца. Его взяли под стражу до 5 июня.