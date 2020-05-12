США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией

Представители Госдепа назвали главный раздражитель в отношениях между США и Турцией. Им оказался вопрос о продаже Анкаре российской стороной ЗРС С-400.
С-400 — это огромный вопрос <...>, это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны — истребителя F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого истребителя, — заявил дипломат Джеймс Джеффри.
Он также отметил, что две стороны оказались в застое из-за этого. Это большая проблема.
В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-Черноморский регион, Сирию и Ирак, — подчеркнул он.
NEWS.ru ранее сообщал о готовности Турции вести с США диалог по С-400. С таким заявлением выступил министр иностранных дел турецкой стороны Мевлют Чавушоглу.
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