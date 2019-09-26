https://static.news.ru/photo/8d036b4a-e05c-11e9-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Военно-морские силы США провели первый запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote. Она предназначена для имитации угроз, создаваемых многоступенчатыми боеприпасами, в частности российским «Калибром».

Запуск был осуществлён с космодрома Уоллоп в штате Вирджиния в рамках военных учений MSLEX, сообщается в Twitter Командования военно-морских авиационных систем.

The #Navy conducted the first East Coast launch of the GQM-163A Coyote Supersonic Sea Skimming Target from @NASA 's Wallops Flight Facility in Virginia Sept. 12 as part of a fleet missile exercise, known as MSLEX https://t.co/wyeUFeLg5v pic.twitter.com/OBF7vsrUR7 — ＮＡＶＡＩＲ (@NAVAIRNews) 24 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что ракету «Союз-2.1б» со спутником на борту, созданным для нужд Минобороны, запустили 26 сентября с космодрома Плесецк. Предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме.