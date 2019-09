Запуск был осуществлён с космодрома Уоллоп в штате Вирджиния в рамках военных учений MSLEX, сообщается в Twitter Командования военно-морских авиационных систем.

The #Navy conducted the first East Coast launch of the GQM-163A Coyote Supersonic Sea Skimming Target from @NASA 's Wallops Flight Facility in Virginia Sept. 12 as part of a fleet missile exercise, known as MSLEX https://t.co/wyeUFeLg5v pic.twitter.com/OBF7vsrUR7