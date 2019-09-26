https://static.news.ru/photo/8d036b4a-e05c-11e9-b588-fa163e074e61_660.jpgФото: NASA
Военно-морские силы США провели первый запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote. Она предназначена для имитации угроз, создаваемых многоступенчатыми боеприпасами, в частности российским «Калибром».
Запуск был осуществлён с космодрома Уоллоп в штате Вирджиния в рамках военных учений MSLEX, сообщается в Twitter Командования военно-морских авиационных систем.
Ранее News.ru писал, что ракету «Союз-2.1б» со спутником на борту, созданным для нужд Минобороны, запустили 26 сентября с космодрома Плесецк. Предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме.