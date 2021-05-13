США приготовились применить ядерное оружие при угрозе со стороны КНДР

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США готовы задействовать весь своей военный потенциал, включая ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР. Представители военных ведомств Соединённых Штатов и Южной Кореи сообщили об этом в совместном заявлении, передаёт ТАСС.

Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации. США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, — цитирует представителей Пентагона и южнокорейского Минобороны агентство.

Южная Корея, в свою очередь, подтвердила готовность наращивать свой оборонный потенциал для укрепления союза с США и для реагирования на угрозы с севера.

В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о новом подходе Вашингтона к отношениям с Пхеньяном. По её словам, Вашингтон больше не рассчитывает на заключение «грандиозной сделки» и отказывается от идеи «стратегического терпения». Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм в том же месяце объявила о намерении Соединённых Штатов модернизировать ядерное вооружение для защиты от потенциальной агрессии.