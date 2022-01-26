В Новороссийске объявили о завершении создания военно-морской базы для ЧФ

Создание новой военно-морской базы в Чёрном море завершается в Новороссийске. Основной этап её строительства закончился в прошлом году, подписаны акты сдачи-приёмки основных объектов, сообщают «Известия».

Работы по строительству базы проходили по федеральной программе по созданию системы базирования Черноморского флота на территории России. Они велись по двум направлениям, это строительство наземной инфраструктуры и строительство портов в Цемесской бухте. В военной гавани была создана система молов — восточный и западный общей протяжённостью 1400 и 850 метров соответственно. Построены пять причалов для кораблей.

На данный момент возведено 70% необходимых для базы вспомогательных объектов, уже построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений на берегу. Это усовершенствованные учебно-тренировочные комплексы «Афалина» и «Гефест», шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок, общежитие для личного состава и столовая на тысячу мест. После завершения работ новая военно-морская база будет способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тысяч тонн.

В последние годы СССР флот размещался в Севастополе, Одессе, Поти и Батуми. После распада Советского Союза у него оставалась только одна база — в Севастополе, который на тот момент входил в состав Украины. После принятия федеральной программы в 2005 году началось широкомасштабное строительство ВМБ в Новороссийске. Оно замедлилось после присоединения Крыма, но в прошлом году объём работ восстановился.

Новороссийская ВМБ является самым большим объединением ВМФ. В её состав входят группы кораблей охраны водного района и подводных лодок, береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и обеспечения.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения. В рамках учений кораблей ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО).