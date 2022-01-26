В Новороссийске объявили о завершении создания военно-морской базы для ЧФ

Создание новой военно-морской базы в Чёрном море завершается в Новороссийске. Основной этап её строительства закончился в прошлом году, подписаны акты сдачи-приёмки основных объектов, сообщают «Известия».
Работы по строительству базы
На данный момент возведено 70% необходимых для базы вспомогательных объектов, уже построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений на берегу. Это усовершенствованные учебно-тренировочные комплексы «Афалина» и «Гефест», шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок, общежитие для личного состава и столовая на тысячу мест. После завершения работ новая военно-морская база будет способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тысяч тонн.
В последние годы СССР флот размещался в Севастополе, Одессе, Поти и Батуми. После распада Советского Союза у него оставалась только одна база — в Севастополе, который на тот момент входил в состав Украины. После принятия федеральной программы в 2005 году началось широкомасштабное строительство ВМБ в Новороссийске. Оно замедлилось после присоединения Крыма, но в прошлом году объём работ восстановился.
Новороссийская ВМБ является самым большим объединением ВМФ. В её состав входят группы кораблей охраны водного района и подводных лодок, береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и обеспечения.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения. В рамках учений кораблей ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО).