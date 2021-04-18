Sohu: США могут лишиться преимущества из-за нового самолёта России

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Стратегическому преимуществу Вашингтона может быть нанесён серьёзный удар после создания российскими конструкторами нового стелс-бомбардировщика ПАК ДА. Такое мнение высказали авторы статьи в китайском издании Sohu.

Впечатляющие характеристики стелс-бомбардировщика ПАК ДА заставляют Запад внимательно следить за ходом его разработок и строительства. <...> Российские конструкторы, работающие над созданием самолёта, стремятся превзойти американский бомбардировщик B2, — говорится в материале.

Авторы отмечают, что бомбардировщики-невидимки являются сильным козырем ВВС США, поэтому появление аналогичного самолёта в воздушном флоте другой военной державы станет сильным инструментом давления на Вашингтон.

В настоящее время Китай и Россия, главные соперники США, достигли значительных успехов в создании истребителей, но США продолжают сохранять преимущество в некоторых областях.

Как сообщал NEWS.ru, Минобороны России приняло окончательное решение о том, как будет выглядеть создаваемый ПАО «Туполев» стелс-бомбардировщик ПАК ДА. В приоритете было снижение заметности самолёта и его дальнобойность. Отмечается, что новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло».