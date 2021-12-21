Шойгу рассказал о ходе перевооружения армии в 2022 году

В 2022 году в Вооружённые силы России должны поступить свыше тысячи единиц техники, в том числе пять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». В состав ВМФ в следующем году планируется принять пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также два береговых ракетных комплекса, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Приоритетные задачи 2022 года <...>.​ Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400, — рассказал министр.

Он также добавил, что в сухопутные, воздушно-десантные и береговые войска ВМФ будет поставлено более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения.

Ранее стало известно, что в 2022 году ВМФ получит пять новых подлодок, в том числе стратегическую подлодку «Генералиссимус Суворов», и 11 кораблей. При этом к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки. Из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны.

Ранее Шойгу также заявил, что с 2022 года начнутся серийные поставки в российскую армию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», государственные испытания которой завершаются.