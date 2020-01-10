Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году необходимо провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, и поручил отслеживать развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности.
Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021–2025 годы, — сказал Шойгу на открытии селекторного совещания.
Кроме того, министр отметил, что необходимо совершать поступательное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на комплексы «Авангард» и «Ярс».
Морские ядерные силы, в свою очередь, должны сменить вооружение на новейшие подлодки класса «Борей-А».
Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
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