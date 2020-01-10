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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Об этом он сказал на селекторном совещании. Чиновник напомнил, что с борта крейсера «Маршал Устинов» за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин. Поставленные задачи выполнены в...