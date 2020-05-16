Сенатор: размещение ядерного оружия США в Польше повторит Карибский кризис

https://static.news.ru/photo/940c0fd0-971a-11ea-be0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: WikiImages /pixabay.com

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что размещение ядерного оружия в Польше может спровоцировать повторение Карибского кризиса.

В ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше, поближе к России. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются, — напомнил сенатор на своей странице в Twitter.

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Он посоветовал послу США в Польше Джоржетте Мосбахере и польским сторонникам размещения ядерного оружия в стране освежить знания по истории Карибского кризиса в 1962 году, так как эти действия могут привести к повторению ситуации.

Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. Скорее всего, они о нём вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса, — отметил Алексей Пушков в Twitter.

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Ранее NEWS.ru писал, что в Национальном центре ядерных исследований в Польше произошёл пожар. После ликвидации пожара были произведены дозиметрические измерения, которые не выявили радиоактивных выбросов и загрязнения окружающей среды.