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Самолёты Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

14:56, 15 декабря 2021
Самолёты Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями. Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт РИА Новости.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Продолжительность полёта составила около девяти часов, — сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали Cу-35С объединения ВВC и ПВО Восточного военного округа.

В министерстве добавили, что экипажи Дальней авиации России регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Cеверной Атлантики, Чёрного и Балтийcкого морей, Тихого океана.

Ранее Минобороны России опубликовало видео совместного российско-китайского патрулирования самолётами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. В нём участвовали российские бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К».

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