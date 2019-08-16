https://static.news.ru/photo/5a8b4616-c021-11e9-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) госкорпорации Ростех работает над серией высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до девяти мм включительно.

Новое оснащение создаётся по заказу Минобороны совместно с АО «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в Ростех) и другими предприятиями. Оно включает тепловизионный, коллиматорный и иные типы прицелов.

На данный момент ведутся предварительные испытания разработок.

Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооружённых силах и спецслужбах, — отметил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

Он также допустил возможность выпуска гражданских версий прицельных устройств.

В пресс-службе Ростеха добавили , что новые прицелы для винтовок, автоматов и пулемётов расширят тактические возможности стрелкового оружия и повысят его боевую эффективность.

Как писал News.ru, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в ближайшее время на вооружение Российской армии поступят новые зенитные ракетные комплексы С-500. Их дальность будет выше, чем у С-400.