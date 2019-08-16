Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) госкорпорации Ростех работает над серией высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до девяти мм включительно.
Новое оснащение создаётся по заказу Минобороны совместно с АО «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в Ростех) и другими предприятиями. Оно включает тепловизионный, коллиматорный и иные типы прицелов.
На данный момент ведутся предварительные испытания разработок.
Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооружённых силах и спецслужбах, — отметил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.
Он также допустил возможность выпуска гражданских версий прицельных устройств.
В пресс-службе Ростеха
Как писал News.ru, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в ближайшее время на вооружение Российской армии поступят новые зенитные ракетные комплексы С-500. Их дальность будет выше, чем у С-400.