Ростех показал видеопрезентацию нового беспилотника Checkmate

Госкорпорация «Ростех» выложила видеопрезентацию беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate. На опубликованных кадрах показано взаимодействие между двумя версиями самолёта. Презентация опубликована на YouTube-канале госкорпорации.

Она построена вокруг рассказа неназванного командующего ВВС иностранного государства. В ролике он говорит о преимуществах нового самолёта. Там также демонстрируется взаимодействие пилотируемой и беспилотной версий самолёта, соответствующее концепции MUM-T (Manned-Unmanned Teaming).

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре начались работы по производству сразу нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate. Впервые его показали на авиасалоне МАКС-2021. Проект представляет собой воплощение самых передовых разработок, в том числе он имеет открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта.

Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности и может быть оснащён ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Ожидается, что первый полёт он совершит в 2023 году.