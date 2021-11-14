В России началось производство истребителей пятого поколения Checkmate

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В Комсомольске-на-Амуре начались работы по производству сразу нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate. Их поставки могут начаться раньше намеченного плана. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, сообщает ТАСС.

В Комсомольске начаты работы по производству нескольких опытных образцов одновременно, - сказал Слюсарь.

Он отметил, что не смотря на официальную дату поставок в 2026 году, фактически они могут начаться на год раньше.

В свою очередь, конструктор компании «Сухой» Михаил Никитушкин рассказал, что истребитель получит доработанный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1.

Двигатель — это существующий двигатель 117 с доработкой под однодвигательный самолет с точки зрения надёжности, — рассказал он.

Новый лёгкий тактический самолёт Checkmate был впервые показан на авиасалоне МАКС-2021. Проект представляет собой воплощение самых передовых разработок, в том числе он имеет открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Может быть оснащён ракетами класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».

Ожидается, что первый полет он совершит в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя пятого поколения.