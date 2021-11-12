Россия может помочь Турции создать новый истребитель

Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя 5-го поколения, сообщил РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту, — сказал Шугаев.

Россия поставила в Турцию С-400 летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны.

В декабре прошлого года американские конгрессмены приняли решение о блокировке продажи Турции вооружения, произведённого в Соединённых Штатах, о чём заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Неоднократную озабоченность этой сделкой выражали в НАТО и в США, а недавно и президент США Джо Байден прямо заявил об этом турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.