В НАТО отреагировали на испытания Турцией С-400

https://static.news.ru/photo/ff5fb866-1543-11eb-8f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испытания Турцией ЗРС С-400 прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Альянс озабочен действиями Анкары.

НАТО озабочена всей ситуацией вокруг приобретения С-400, — цитирует ТАСС его заявление на брифинге после конференции глав МИД Альянса.

Турция провела первые испытания приобретённых у России ЗРС С-400 в середине октября. Было произведено три пуска ракет. Все они поразили цели. Турецкие военные отметили высокую надёжность российской военной техники.

На действия Анкары отреагировал Вашингтон. В Госдепартаменте США заявили, что осудят испытания С-400, если информация об этом подтвердится. Кроме того, американская сторона в очередной раз пригрозила Анкаре серьёзными последствиями для отношений в сфере безопасности в случае ввода С-400 в строй.

Как писал NEWS.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет консультироваться со Штатами по поводу использования этого оружия. Он подчеркнул, что С-400 будут применяться независимо от системы НАТО.