Байден заявил Эрдогану об озабоченности из-за наличия у Турции С-400
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:36, 04 ноября 2021
Джо БайденФото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press
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Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган снова обсуждали купленные Анкарой системы С-400. Произошло это в ходе прошедшего саммита «Группы двадцати» в Риме, где хозяин Белого дома выразил озабоченность Вашингтона по данному поводу, сообщает РИА Новости.
Президент Байден вновь подтвердил наше партнёрство и важность Турции как партнёра по НАТО. В то же время, на этой встрече президент донёс до турецкого лидера нашу обеспокоенность в связи с фактом наличия у Турции российских систем С-400, — пояснил Прайс.
Он добавил, что озабоченность была донесена «предельно чётко».
Мы также чётко обозначили последствия наличия российских С-400, в том числе в контексте участия Турции в программе [закупки истребителей] F-35, — подчеркнул представитель госдепартамента.
Ранее стало известно, что Джо Байдена очень тревожат находящиеся на вооружении турецкой армии ракетные комплексы С-400. Об этом он рассказал при общении с Эрдоганом. Также президент США подчеркнул, что его страна стремится наладить более тесное сотрудничество с Анкарой с целью более эффективного и быстрого решения возникающих между государствами разногласий.