Байден заявил Эрдогану об озабоченности из-за наличия у Турции С-400

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Жители Украины жалуются на названия городов и населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Об этом заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, пояснивший, что уже обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания, сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населённых пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания, — говорится в...