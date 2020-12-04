Конгресс США заблокировал продажу Турции американского оружия

https://static.news.ru/photo/84256dc8-366b-11eb-8a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maj. William Carraway/Global Look Press

Конгрессмены приняли решение о блокировке продажи Турции вооружения, произведённого в Соединённых Штатах, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Есть удержание продаж [оружия] Турции со стороны конгресса, да, — сказал он.

Представитель Государственного департамента не стал давать дальнейшие комментарии на эту тему, передаёт ТАСС.

В августе издание Defense News сообщило, что конгресс уже почти два года негласно блокирует крупные продажи оружия Турции. Таким образом парламентарии хотят оказать на Анкару влияние в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Россия поставила в Турцию С-400 летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны.

NEWS.ru сообщал, что Турция может провести серию испытаний С-400 на черноморском побережье. В Госдепе заявляли, что информация об испытаниях вызывает обеспокоенность. Покупка Анкарой C-400 мешает развитию американо-турецких отношений и сотрудничеству в рамках НАТО, отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США.