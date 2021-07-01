Россия станет выпускать на экспорт ударные беспилотники

Группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов. С 2022 года начнётся выпуск дронов для иностранных заказчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства отметил , что речь идёт о беспилотниках «Орион», которые выставят на международный рынок оружия после того, как обеспечат ими российскую армию. Заявки на эти аппараты от иностранных покупателей уже поступают. Сам завод, который строится с апреля 2021 года, должен начать работу в ноябре.

На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников «Орион» в разведывательных и ударных вариантах, — пояснил источник агентства.

Ранее стало известно, что в декабре 2020 года Минобороны РФ впервые продемонстрировало, как выглядит беспилотник «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. Аппарат в боевом облике можно было увидеть в опубликованном на сайте ведомства календаре на 2021 год. «Орион» представлен в опытно-конструкторской разработке «Иноходец», в пустынном камуфляже.