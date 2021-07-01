Россия станет выпускать на экспорт ударные беспилотники

Группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов. С 2022 года начнётся выпуск дронов для иностранных заказчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства
На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников «Орион» в разведывательных и ударных вариантах, — пояснил источник агентства.
Ранее стало известно, что в декабре 2020 года Минобороны РФ впервые продемонстрировало, как выглядит беспилотник «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. Аппарат в боевом облике можно было увидеть в опубликованном на сайте ведомства календаре на 2021 год. «Орион» представлен в опытно-конструкторской разработке «Иноходец», в пустынном камуфляже.