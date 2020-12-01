Россия разместила на Курилах зенитную ракетную систему

Расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) на островах Курильской гряды. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Готовность системы проверял командующий войсками округа Геннадий Жидко. Он отметил слаженность расчётов и дежурных сил, которые в ходе тренировки отработали действия при получении сигнала о нарушении воздушных границ России в районе Курил.
ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Её основная задача — прикрытие важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
Зенитная ракетная система была переброшена на Курилы из Еврейской автономной области. О планах такого перебазирования было объявлено в конце октября.
Первые пуски из новейшей С-300В4 ракетное соединение Восточного военного округа в Еврейской автономной области проводило на полигоне Капустин Яр по малоразмерным быстролетящим целям.
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