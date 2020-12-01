Россия разместила на Курилах зенитную ракетную систему

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Расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) на островах Курильской гряды. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Готовность системы проверял командующий войсками округа Геннадий Жидко. Он отметил слаженность расчётов и дежурных сил, которые в ходе тренировки отработали действия при получении сигнала о нарушении воздушных границ России в районе Курил.

ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Её основная задача — прикрытие важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

Зенитная ракетная система была переброшена на Курилы из Еврейской автономной области. О планах такого перебазирования было объявлено в конце октября.

Первые пуски из новейшей С-300В4 ракетное соединение Восточного военного округа в Еврейской автономной области проводило на полигоне Капустин Яр по малоразмерным быстролетящим целям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Это стало известно после нескольких этапов испытаний роботизированной ЗРС С-300В4. Новый боеприпас ЗРС с дальностью поражения до 400 километров способен уничтожать не только современные цели, но и те, которые за рубежом ещё только создаются.