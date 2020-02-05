Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов сообщил, что первая партия систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года. Об этом
Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года, — привели слова Владимира Дрожжова в ТАСС.
Он добавил, что индийских военных начнут обучать пользоваться системами до начала поставки.
Контракт на поставку пяти комплексов С-400 Индия заключила с Россией осенью 2018 года. Сделку назвали одной из самых крупнейших — общая стоимость систем более $5 млрд,
Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация США грозится введением санкций против Индии за приобретение систем С-400.
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