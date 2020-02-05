https://static.news.ru/photo/4fd15d2c-47db-11ea-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов сообщил, что первая партия систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года, — привели слова Владимира Дрожжова в ТАСС.

Он добавил, что индийских военных начнут обучать пользоваться системами до начала поставки.

Контракт на поставку пяти комплексов С-400 Индия заключила с Россией осенью 2018 года. Сделку назвали одной из самых крупнейших — общая стоимость систем более $5 млрд, отмечает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация США грозится введением санкций против Индии за приобретение систем С-400.