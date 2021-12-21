Россия поставила в Белоруссию партию бронетранспортёров БТР-82А, сообщил «Газете.Ru» гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий. Он рассказал, что за границей также пользуются большим спросом российские БТР-80 и бронеавтомобили семейства «Тигр».

Большой популярностью пользуется машина «ВПК-Урал». Только в течение текущего года инозаказчику было поставлено около 100 единиц таких машин. Кстати, по просьбе заказчика мы создали версию этой бронемашины в варианте «пикап». Машина получилась более защищённой, чем базовая версия, за счёт уменьшения бронированного корпуса, — сказал Красовицкий.

Он добавил, что иностранные специалисты заинтересовались и бронеавтомобилями нового семейства «Атлет» после его первых демонстраций, из-за чего был разработан экспортный вариант «Атлет-Э». По словам Красовицкого, у него импортные силовой агрегат, автоматическая коробка передач, шины и другие комплектующие.

Ранее сообщалось, что ООО «Военно-промышленная компания» начнёт разработку нового автомобиля на базе бронемашины «Стрела». Работа будет вестись в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны.