https://static.news.ru/photo/6046f504-413c-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохранила второе место среди крупнейших в мире экспортёров вооружений, следует из доклада Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Оборонная промышленность страны продала военной техники на $14,144 миллиарда, что составило более 15% от общемировых поставок. Лидерство осталось за американцами, на долю которых пришлось 42% поставок оружия.

Как пишет ознакомившееся с докладом РИА Новости, в 2019 году мировой рынок вооружений достиг рекордного в XXI века объёма в $92 миллиарда. Главными покупателями стали Саудовская Аравия, Индия, Катар, Австралия и Южная Корея.

По оценке ЦАМТО, больше всего оружия в 2016–2019 годах продали США, Россия, Франция, Германия и Великобритания. В центре уточнили, что учитывались только легальные поставки обычных вооружений по классификации регистра ООН.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Россия впервые уступила Китаю второе место по объёмам производства оружия, но экспорт КНР намного ниже российского.