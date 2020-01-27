Россия сохранила второе место среди крупнейших в мире экспортёров вооружений, следует из доклада Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Оборонная промышленность страны продала военной техники на $14,144 миллиарда, что составило более 15% от общемировых поставок. Лидерство осталось за американцами, на долю которых пришлось 42% поставок оружия.
Как
По оценке ЦАМТО, больше всего оружия в 2016–2019 годах продали США, Россия, Франция, Германия и Великобритания. В центре уточнили, что учитывались только легальные поставки обычных вооружений по классификации регистра ООН.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Россия впервые уступила Китаю второе место по объёмам производства оружия, но экспорт КНР намного ниже российского.
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