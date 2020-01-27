Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) выпустил доклад, который подтверждает: Китай находится на втором месте после США по объёму производства оружия. По этому показателю он обгоняет и Россию, объём экспорта вооружений и военной техники которой остаётся всё-таки выше. Данные по китайским военно-промышленным компаниями исследовательскому центру удалось собрать впервые.

Как отмечается в докладе SIPRI, раньше информацию по ним практически невозможно было получить из-за отсутствия транспарентности. По этой причине все производители продукции военного назначения КНР были исключены из ежегодного рейтинга института. С течением времени в открытом доступе стало появляться больше информации. Аналитики SIPRI приводят данные за период с 2015 по 2017 годы по десяти крупнейшим китайским предприятиям. При этом основное внимание в исследовании уделяется лишь четырём компаниям, предоставляющим более достоверные данные. Локомотивы китайского военно-промышленного комплекса (ВПК) производят аэрокосмическую технику, электронику и наземные системы. Их суммарный объём продаж в 2017 году составил $54,1 млрд. В общей сложности, по данным аналитиков шведского центра, объём продаж китайского ВПК — второй в мире после США, которому он уступает в два раза.

Aviation Industry Corporation of China (AVIC) — крупнейшее предприятие ВПК Китая. В 2017 году объём продаж компании составил $20,1 млрд, что являлось бы шестым показателем в мире, если бы информация была внесена в рейтинг соответствующего года. Специализируется AVIC на производстве авиатехники, включая истребители Chengdu FC-1 Xiaolong (PAC JF-17 Thunder) и Shenyang J-8 (Shenyang F-8T).

Lin Hong/Xinhua/Global Look Press

Второе предприятие по размерам — China North Industries Group Corporation (NORINCO) — в 2017 году показало результат в $17,2 млрд. Его профиль — производство систем ПВО и ПРО, авиабомб, стрелкового оружия. Третье место — за China Electronics Technology Group Corporation (CETC), которая занимается разработкой военных IT-продуктов, включая антитеррористическую систему и систему распознавания лиц. Объём продаж CETC в 2017 году составил $12,2 млрд. Замыкает четвёрку China South Industries Group Corporation (CSGC) — предприятие специализируется на оптике, лёгком стрелковом оружии, автомобилях и запчастях для них. Объём продаж CSGC в 2017 году — $4,6 млрд.

В SIPRI отмечают, что данные по четырём компаниям позволяют получить представление о большей части китайского рынка ВПК. Однако такая отрасль как судостроение не была затронута в ходе комплексного исследования. Авторы доклада связывают это с недостатком информации, которую можно получить из открытых источников. Вместе с тем в аналитическом центре подчёркивают: объём продаж двух китайских судостроительных фирм China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) и China State Shipbuilding Corporation (CSSC) может составлять даже больше, чем аналогичные показатели крупнейших американских или европейских судостроителей.

Liu Fang/Xinhua/Global Look Press

Основанный в 1966 году SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением. Тем не менее используемая специалистами центра методология не раз вызывала вопросы у членов экспертного сообщества. Так, в SIPRI во многом ориентируются на реалии холодной войны — когда учитывается не реальная коммерческая стоимость экспорта, а делается акцент на количестве переданных систем вооружений. Также не ясно, как аналитики SIPRI считают величину экспорта — учитывают контрактацию или объём уже поставленной техники.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил NEWS.ru. что ознакомился с результатами исследования китайского ВПК и считает выводы аналитиков SIPRI верными. При этом он подчеркнул, что по объёму экспорта Россия всё еще превосходит Китай.

В этом исследовании речь идёт не об экспорте, а об объёмах производства или объёмах продаж военной продукции. Все крупные китайские военно-промышленные компании диверсифицированы. Большая часть продаж (вплоть до 80-90%) приходится на гражданскую продукцию. При этом компании никогда не представляли в своей отчётности отдельные показатели по объёмам продаж продукции военного назначения. SIPRI нашёл способ рассчитать объём военного производства по ряду косвенных показателей, и, как можно было ожидать, КНР здесь вторая в мире. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Официальный военный бюджет Китая составляет $177 млрд — второй показатель в мире после США. Также ВПК частично работает на полицейские структуры КНР и, по словам Кашина, как минимум 40% от общего объёма финансирования идёт на развитие оборонки.