Россия из-за Украины продаст за рубеж последний фрегат проекта 11356

Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнёры уже проявляют к нему интерес. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьёзный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата, — цитирует его агентство.

Изначально калининградский завод «Янтарь» должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трёх фрегатов — «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Все они сейчас они служат на Черноморском флоте.

В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трёх кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022–2023 годах. Кроме того, ещё два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Gоa Shipyard Limitеd.

В сентябре «Укроборoнпром» сообщил, что украинское государственное предприятие «Зоря» — «Машпрoект» заключило контракт с Gоa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2. Газотурбинными установками планируется оснастить многоцелевые корабли проекта 11356 типа Tаlwar, которые спроектированы Россией, но строятся Индией.

Ранее стало известно, что ремонт единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» перенесли на год. По предварительным данным, работам помешали погодные условия.