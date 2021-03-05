Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

https://static.news.ru/photo/e2d48de0-7dbf-11eb-a9cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Главы военных ведомств двух государств договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российско-белорусские учебно-боевые центры будут расположены в Нижегородской и Калининградской областях РФ, и ещё один — в Гродненской области Белоруссии.

В ходе встречи в Москве главы военных ведомств обсудили также план военного сотрудничества двух стран на 2021 год. Как уточнил Шойгу, крупнейшим совместным учением станет «Запад-2021».

Кроме того, Шойгу пригласил белорусских военнослужащих принять участие в Армейских международных играх этого года. Хренин ответил, что 27 белорусских команд уже настроены бороться за победу в 26 конкурсах. Более того, по его словам, три конкурса этих игр будут проведены на территории Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, вопрос формирования дополнительных полков и третьей по счёту дивизии ВТА прорабатывает Министерство обороны РФ. Процесс предполагается синхронизировать со вступлением в строй новых и модернизированных самолётов Ил-76. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято, сообщают источники. Предполагается, что каждый полк будет состоять из трёх эскадрилий, в каждую из которых включат по девять самолётов. При этом в состав транспортной авиационной дивизии войдёт не менее трёх полков.