Россия собралась продавать за рубеж улучшенную версию вертолёта «Аллигатор»

https://static.news.ru/photo/bf48f562-b890-11eb-a27e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рособоронэкспорт» планирует в ближайшем будущем продавать за границей модернизированную версию ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М. Об этом заявил гендиректор государственной компании Александр Михеев, передаёт РИА Новости.

В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнёры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведётся работа в «Вертолётах России», — сказал Михеев.

Замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко ранее сообщал, что улучшенный Ка-52 создаётся с учётом опыта боевых действий в Сирии. Военное ведомство собралось законтрактовать 114 вертолётов. Управляющий директор авиационной компании «Прогресс» Юрий Денисенко в феврале 2021 года заявил о выпуске двух опытных образцов Ка-52М, испытания которых должны завершиться в 2022 году.

Базовая версия «Аллигатора» в настоящее время состоит на вооружении ВКС РФ и ВВС Египта.

Ранее китайские военные эксперты заявили, что Россия собирается нарушить негласный закон, согласно которому новейшее вооружение не поставляется за рубеж (например, на внешних рынках не найти американский и китайский истребители пятого поколения F-22 и J-20). В КНР считают, что РФ будет продвигать за рубежом свой самолёт Су-57.