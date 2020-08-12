Российскому роботу «Маркеру» предрекли «лёгкую смерть в бою»

https://static.news.ru/photo/5048f0e0-dcea-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Робототехническая платформа «Маркер» Фото: fpi.gov.ru

Создание для российской армии смертоносного робота «Маркер» выглядит признаком тухачевщины. Термин, названный в честь советского маршала Михаила Тухачевского, обозначает «вбухивание сумасшедших денег во внешне эффектные, но совершенно бесполезные системы вооружений».

Об этом говорится в статье, опубликованной «Военно-промышленным курьером». Издание отмечает, что готовящаяся для армии новинка будет легко уничтожена в бою.

Перед нами — реинкарнация танкеток двадцатых годов и начала тридцатых (XX века — Прим. NEWS.ru). Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант. Представьте себе этих роботов на поле боя. Они слишком малы, чтобы преодолевать большие препятствия, и крайне уязвимы, — говорится в статье.

Издание отмечает, что роботы, подобные «Маркеру», «уничтожаются огнём не пушек, а даже пулемётов и винтовок: их броня слишком тонка. В отличие от пехотинца, танкетка не может укрыться в окопе или воронке от снаряда».

По мнению автора публикации, «Маркер» трудно назвать перспективным оружием, а о его создании можно сказать, что это «деньги на ветер ради внешнего пропагандистского эффекта».

Ранее NEWS.ru сообщал, что оборудование для робототехнической платформы «Маркер», которое исключает ведение огня по гражданским лицам, получила НПО «Анероидная техника». В настоящее время на робототехнической платформе отрабатывают технологии наземной робототехники. К ним относятся связь, навигация, автономное движение, техническое зрение и групповое управление. Испытания «Маркера» находятся на экспериментальной стадии.