Оборудование для робота «Маркер» не допустит ведения огня по гражданским

https://static.news.ru/photo/85f29d5e-cc0a-11ea-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: fpi.gov.ru

Оборудование для робототехнической платформы «Маркер», которое исключает ведение огня по гражданским лицам, получила НПО «Анероидная техника». Роботов планируют использовать в российской армии.

В настоящее время на робототехнической платформе отрабатывают технологии наземной робототехники. К ним относятся связь, навигация, автономное движение, техническое зрение и групповое управление. Испытания «Маркера» находятся на экспериментальной стадии.

Новое оборудование позволит отрабатывать технологии избирательного поражения, а также точной стрельбы.

Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих, — заявили в пресс-службе НПО «Анероидная техника», передаёт «Политэксперт».

Впервые робот был представлен в октябре 2019 года в Магнитогорске на полигоне робототехнических систем и комплексов.

NEWS.ru писал, что российский артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» станет боевым роботом. Об этом заявил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.