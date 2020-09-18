Российский истребитель подняли в небо из-за самолёта США над Чёрным морем

Российский Су-27 сопроводил самолёт патрульной авиации Соединённых Штатов, который приблизился к границам РФ над Чёрным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Чёрного моря, — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения государственной границы РФ американским самолётом-разведчиком допущено не было.
Накануне истребитель Су-27 подняли в небо для перехвата британского и американского военных самолётов в черноморском регионе. Также сообщалось о перехвате российским МиГ-31 двух американских бомбардировщиков B-1B над Беринговым морем.
Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.
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