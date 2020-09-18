Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

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Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 установили 19 сентября мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полёта для самолётов данного класса. Об этом заявил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полёта на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Лётчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров, — цитирует его РИА Новости.

В ведомстве отметили, что полёт двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

В начале сентября американские СМИ признали Ту-160 самым опасным боевым самолётом России. В США российский бомбардировщик получил прозвище Blackjack. Отмечается в публикациях и то, что Ту-160 способен преодолеть 3700 миль, или 5954 км.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолёта. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнётся в 2021 году, 2 февраля 2020 года модернизированный Ту-160М выполнил первый испытательный полёт.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минобороны РФ разъяснили цели российско-белорусских манёвров.