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Заказчик, а не производитель будет решать вопрос об испытаниях в Сирии бронетехники на платформе «Армата», заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Он уточнил, что в будущем универсальную боевую платформу могут начать экспортировать за рубеж. Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, — цитирует слова главы концерна «Интерфакс». Потапов отметил, что для поставок...