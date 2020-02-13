Россия приступила к модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава Военно-воздушных сил Алжира. Самолёты планируется усовершенствовать до уровня Су-24М2.
На алжирские Су-24 планируется установить авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24 компании «Гефест и Т», позволяющий добиваться высокой точности поражения наземных целей при использовании неуправляемых авиационных боеприпасов,
Работы проходят на Ржевском авиазаводе № 514. О сроках модернизации не сообщается.
Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил об увеличении числа высокоточных крылатых ракет в войсках в более чем в 30 раз в период с 2012 года. По его словам, также в 12 раз выросло количество носителей такого оружия, писал NEWS.ru.
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