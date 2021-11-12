Российская С-550 станет первой в мире мобильной противоракетной системой

Первая в мире мобильная специализированная система противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, с помощью которой можно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты — это российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 «Прометей». Об этом рассказали РИА Новости два закрытых источника, связанные с оборонно-промышленным комплексом.

Новая мобильная система разрабатывается как версия ЗРС С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны. Её возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB — сообщил один из собеседников агентства.

По словам другого источника, «разработка новой системы находится на продвинутом этапе».

На селекторном совещании, которое прошло 9 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в стране находится в разработке новая зенитная ракетная система С-550. При этом никакой дополнительной информации о ней не приводилось.

На сегодняшний день на вооружении России и США находятся специализированные системы ПРО, с их помощью можно с высокой вероятностью сбивать боевые блоки баллистических ракет. Однако эти комплексы относятся к стационарному типу — противоракеты находятся в шахтах.

Ранее стало известно, что США намерены разместить в Германии гиперзвуковые ракеты «Тёмный орёл», которые в настоящее время находятся в разработке. Они смогут развивать скорость 6500 км/ч и будут способны «нанести удар по Москве за 21 минуту».