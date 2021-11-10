США разместят в ФРГ ракеты, способные за 21 минуту долететь до Москвы

США намерены разместить в Германии гиперзвуковые ракеты «Тёмный орёл», которые в настоящее время находятся в разработке. Они смогут развивать скорость 6500 км/ч и будут способны «нанести удар по Москве за 21 минуту», сообщает британское издание The Sun.

Ракеты поставят на вооружение подразделений американского 56-го артиллерийского командования, штаб которого находится в Германии.

Прошла церемония официального восстановления Министерством обороны США 56 артиллерийского командования, штаб которого находится в Германии в Западном округе Майнц-Кастель. Когда ракеты разместят там, они будут способны развивать скорость 4000 миль в час и нанесут удар по России за 21 минуту и 30 секунд, — пишет издание.

56-я артиллерийская бригада армии США была расформирована и полностью выведена из Германии 30 сентября 1991 года. Пентагон, обеспокоенный разработкой новых ракет в России, принял решение о восстановлении артиллерийского командования на территории ФРГ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», добавив, что ВМФ получит их в 2022 году. Новая гиперзвуковая ракета будет размещаться на кораблях ВМФ России и, по оценкам специалистов, даст неоспоримые преимущества российскому флоту против любого вида надводной цели.