Новейшая атомная подлодка РФ выстрелила из Белого моря ракетой «Оникс»

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Атомная подводная лодка «Казань» выполнила пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» из акватории Белого моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты.

Также в полигонах Северного флота «Казань» отрабатывает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проводится проверка основных систем корабля. Во время выхода в море экипаж проводит ряд испытаний корабельных систем, агрегатов и комплексов корабельного вооружения, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Отмечается, что после завершения испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Казань» войдёт в состав Военно-морского флота РФ.

Ранее Военно-морской флот Российской Федерации включил в свой состав 17-й по счёту новый патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Эти катера созданы для несения патрульной службы, доставки и высадки морских пехотинцев до 20 человек, перехвата и задержания малых целей, а также могут быть использованы в поисково-спасательных операциях. Экипаж катера состоит из трёх человек. Судно способно развивать скорость до 50 узлов и имеет броневую защиту. Она состоит из бронепанели класса Бр4, иллюминаторов с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с оптико-электронным модулем, двумя пулемётами 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм, писал NEWS.ru.