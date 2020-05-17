Разработчик «морского монстра» сообщил о создании ряда экранопланов

https://static.news.ru/photo/521231ac-98e3-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: ckbspk.ru

В РФ создают целый ряд экранопланов нового поколения, в число которых входит «Чайка-2», названный американскими СМИ настоящим «морским монстром». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева.

Бюро является ведущим отечественным предприятием по созданию экранопланов. В пресс-службе рассказали, что проект «Чайки-2» и других судов уже был представлен на международных выставках. Технические характеристики экранопланов находятся в открытом доступе.

Руководство предприятия не комментирует вопросы о строительстве, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы бюро.

Исходя из обнародованных в Сети данных, «Чайка-2» будет использоваться для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специальных задач спасателей. Судно сможет принять до девяти тонн груза или сотню военных. А-050 будет перемещаться со скоростью до 450 км в час по воде, ледяной поверхности и ровной степи.

Как ранее писал NEWS.ru, журналисты в США опубликовалиматериал о создаваемом в РФ тяжёлом аварийно-спасательном экраноплане «Чайка» А-050. Судно американские СМИ назвали «морским монстром».