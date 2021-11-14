Раскрыто секретное оружие, которое США применит в войне с Россией

В случае войны с Россией США могут применить самолёт для специальных миссий MC-130J Commando II, сообщает американское издание 19FortyFIve. Авторы материала отмечают, что среди множества функций воздушное судно способно перевозить разные виды вооружения, в том числе ракетные системы.

При этом сказано, что военный транспортник также предназначен для заправки вертолётов в воздухе. По словам военных специалистов, командование США планирует расширить технические характеристики самолёта.

После завершения программы по совершенствованию сообщается, что MC-130J Commando II сможет совершать посадки на фактически любой поверхности. Таким образом, перебрасывание войск или эвакуацию раненых солдат можно будет осуществлять с любой точки мира.

Ранее стало известно, что американские военные оснастят истребители пятого поколения F-35A Lightning II термоядерными бомбами B61-12 для нанесения ударов по территории России. B61-12 предназначены для высокоточного поражения защищённых укрытий противника. Мощность бомбы составляет 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.

При этом автор отмечает: хотя оружие создано для поражения военных целей, оно является ядерным. В результате его применения начнётся череда ответных ядерных ударов, которые приведут к катастрофическим потерям среди мирного населения.