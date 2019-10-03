https://static.news.ru/photo/c2773b8a-e688-11e9-8634-fa163e074e61_660.jpg «Воронеж-М» Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов сообщил, что уже в этом году в районе Севастополя может начаться строительство новой радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-М» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Ещё одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году, — рассказал в интервью «МК» Морозов.

Он добавил, что новейшие РЛС «Воронеж» в настоящее время расположены по периметру российских границ: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Как писал News.ru, построенная в 1984 году радиолокационная станция (РЛС) «Дарьял» до сих пор является самой мощной в мире, заявил главный конструктор станции Виктор Иванцов. В настоящее время «Дарьял» несёт боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном нападении совместно c радиолокационными устройствами «Воронеж» и «Контейнер». Вместе они сканируют территорию примерно половины земного шара. Иванцов отметил, что США до сих пор не смогли построить ни одной станции метрового диапазона, и их РЛС испытывают трудности в условиях дождливой и снежной погоды.