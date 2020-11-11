Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами

https://static.news.ru/photo/7826645e-2424-11eb-900c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами России, который будет обладать «практически абсолютной» защитой.

На завершающем этапе находится создание обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высокий, — цитирует РИА Новости Путина.

Он подчеркнул важность того, чтобы всё оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами были и впредь современными, простыми и надёжными, «как автомат Калашникова», чтобы они последовательно и планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения.

На совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент РФ также отметил, что система управления ядерным оружием России должна быть особенно живучей и сохраняться даже при нанесении удара со стороны противника.

Как писал NEWS.ru, Путин также заявил, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надёжно в любой ситуации будут работать системы управления стратегическими ядерными силами, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы. Как отметил президент, за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.