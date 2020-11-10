Путин: Россия продолжит модернизировать свою ядерную триаду

Ядерная триада делает бессмысленными все попытки давить или шантажировать Россию и поэтому её модернизация будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).