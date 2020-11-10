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Путин: Россия продолжит модернизировать свою ядерную триаду

16:57, 10 ноября 2020

Ядерная триада делает бессмысленными все попытки давить или шантажировать Россию и поэтому её модернизация будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, несмотря на меняющийся характер военных угроз, если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны, — цитирует президента ТАСС.

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