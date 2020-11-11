Путин рассказал, от чего зависит боеготовность российской ядерной триады

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

От устойчивости и эффективной работы зависит боевая готовность ядерной триады России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Продолжаем нашу работу, и сегодня обсудим, как идет оснащение Вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего, стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием. Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы, — цитирует Путина РИА Новости.

Как отметил президент, за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

Ранее Путин обратил внимание на то, что ядерная триада делает бессмысленными все попытки давить или шантажировать Россию и поэтому её модернизация будет продолжена.

Ядерная триада — это международный термин, который означает, что стратегические вооружённые силы государства оснащены ядерным оружием, включающим в себя три компонента. Речь идёт об авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и атомных подлодках.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин предложил создать систему данных стран ШОС для борьбы с инфекциями.