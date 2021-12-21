Песков: Путин примет участие в церемонии принятия подлодок в состав ВМФ

Президент России Владимир Путин после заседания коллегии Минобороны в режиме видео-конференц-связи примет участие в церемонии принятия в состав ВМФ атомных подлодок «Князь Олег» и «Новосибирск» проекта «Борей», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Подводные ракетоносцы спроектированы в ЦКБ морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге.

Путин проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной, посетит тематическую выставку, посвящённую коллегии, — приводит его слова агентство.

Песков добавил, что вo время посещения выставки состоится краткая церемония принятия атомных рaкетных крейсеров проекта «Борей» — «Князь Олег» и «Новосибирск» — в соcтав Военно-морского флота России.

Кроме того, также во время посещения выставки состоится краткая церемония приёма атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции, — сказал он.

При строительстве подлодок проекта «Борей» применяются новейшие достижения в радиоэлектронной технике для снижения шума. Субмарины оснащаются ракетными комплексами «Булава» в качестве основного вооружения.

Ранее сообщалось, что РФ может продолжить выпускать атомные подлодки проекта 955 «Борей» даже после строительства всех 10 субмарин, указанных в контракте. В мае стало известно, что достраиваются две последние подлодки из десяти.