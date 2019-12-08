https://static.news.ru/photo/0f08e8a8-1998-11ea-a156-fa163e074e61_660.jpg МиГ-35 Фото: Сергей Булкин/News.ru

ОКБ имени Микояна создаёт самые современные образцы летательных аппаратов. Среди них — истребитель МиГ-35 и истребитель-перехватчик МиГ-31, вооружённый гиперзвуковой ракетой «Кинжал», заявил президент России Владимир Путин, поздравляя предприятие с 80-летием.

Лидер отметил, что конструкторские решения Анастаса Микояна и Михаила Гуревича, стоявших у истоков создания ОКБ, во многом определили будущее авиации на десятки лет вперёд. Кроме того, бюро обеспечило лидерство страны в производстве боевых самолётов, среди которых и знаменитый МиГ-29, говорится на сайте Кремля.

Уверен, что <...> коллектив будет и впредь достойно решать поставленные задачи, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны, — рассказал Путин.

В октябре 2019 года информацию о технических характеристиках новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 обнародовала самолётостроительная корпорация «МиГ», разработавшая и производящая эти машины. Предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.

Машина может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Самолёт способен действовать как воздушный пункт управления авиагруппами. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. Новые двигатели позволяют проводить дозаправку в воздухе.

Истребитель способен развивать скорость до 2100 км/ч, подниматься на высоту 16 км, его максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км, а эксплуатационные перегрузки могут достигать 9G.

МиГ-35 имеет автоматическую 30-мм пушку, может нести на себе управляемые ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

Как писал NEWS.ru, корпорация «МиГ» приступила к серийному производству истребителей МиГ-35. Об этом сообщил гендиректор компании Илья Тарасенко на Международном авиасалоне МАКС-2019. По его словам, поставки самолётов начались с прошлого года. Контракт на поставку нескольких десятков истребителей будет подписан с Минобороны в ближайшее время. Заявки на покупку МиГ-35 поступили уже от нескольких стран.