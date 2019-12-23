Президент России Владимир Путин, говоря о вооружении, отметил, что доля современного оружия в «ядерной триаде» достигла 82%.
Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%, — подчеркнул российский лидер на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, за 2019 год в Вооружённых силах произошло много качественных изменений. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой комплекс стратегической дальности «Авангард»,
Ядерная триада состоит из стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет.
Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации.
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