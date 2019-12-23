https://static.news.ru/photo/79f61546-2640-11ea-b70f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, говоря о вооружении, отметил, что доля современного оружия в «ядерной триаде» достигла 82%.

Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%, — подчеркнул российский лидер на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, за 2019 год в Вооружённых силах произошло много качественных изменений. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой комплекс стратегической дальности «Авангард», передаёт «Интерфакс».

Ядерная триада состоит из стратегической авиации, атомных подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации.