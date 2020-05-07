Решение о переносе даты проведения парада Победы не коснулось его самой кратковременной, но и самой эффектной части — прохода боевой авиации. Утром 9 мая в небе над Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Мурманском, Ростовом-на-Дону, Севастополем, Керчью, Екатеринбургом, Хабаровском, Владивостоком и Читой в боевых порядках пролетят несколько сотен самых современных боевых самолетов Воздушно-космических сил. На всё про всё не более пяти минут. Но и этого времени будет достаточно, чтобы оценить труд тысяч представителей оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих и гражданского персонала российской армии.

Сакраментальная дата

Как и наземная часть парада — воздушная — демонстрация возможностей армии. Начиная с 30-х годов прошлого века СССР, а сегодня Россия, показывает гражданам и иностранным гостям реальные достижения в сфере обороны. Дата 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сакраментальна вдвойне. Прежде всего, потому что завершается первая из принятых президентом Владимиром Путинным программ перевооружения армии и флота. Десять лет назад на это было выделено 23 трлн рублей. Даже сегодня при обвале цен на нефть и курса национальной валюты это астрономическая сумма. Кремль не комментирует этот момент. Но предстоящий парад должен был стать своеобразным отчётом о эффективности расходования этих средств.

Если бы состоялись запланированные торжества, то по брусчатке Красной площади прошли бы 24 образца совершенно новой боевой техники. Это тяжелая БМП на платформе «Армата» Т-15 с новым 57-мм боевым модулем, зенитный-артиллерийский комплекс «Деревация-ПВО» на базе БМП-3, машина дистанционного минирования, ракетные комплексы «Бал» и С-350 «Витязь», и ещё ряд изделий никогда не демонстрировавшийся в парадном строю.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин пояснил NEWS.ru, что даже построение техники при прохождении дает представление о структуре современных подразделений армии. Например, Т-14 «Армата» проходила по Красной площади в сопровождении сначала танков Т-72Б3, а в этот раз должна была идти вместе с модернизированными Т-90 «Прорыв» и Т-80БВМ.

Эскорт показывает, что в войсках «Армата» станет своеобразным высокоточным оружием которое будет действовать в окружении менее современных, но подтянутых до требуемого уровня машин. При этом для неё есть и БМП Т-15, которая кроме повышенной огневой мощи её и доставит на передовую мотострелков. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Полёт над Красной площадью

Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что уровень оснащённости современным вооружением и техникой армии составляет сегодня 70%. Это самый высокий показатель в мире. И это не просто «железки», а машины, определяющие развитие военных технологий. Вадим Козюлин в разговоре с NEWS.ru специально сделал на этом акцент. Например, по его словам, в воздушной части мероприятия впервые над Красной площадью пролетит звено истребителей Су-57.

Машина «не новая», мы её уже многократно видели на авиасалонах, но очень знаковая для нашей авиации, так как прошла боевое крещение в Сирии. Сегодня серийно закупается ВКС, — отметил эксперт.

В небе 9 мая их будет еще несколько. Это и вертолёты Ми-28Н, Ка-52 и «современные» бомбардировщики МиГ-31БМ, Ту-22М3 и Ту-95МС. Последние машины на Западе имеют прозвище «Медведь». Их создали еще в 60-х годах прошлого века. Тем не менее, после модернизации бомбардировщик получит не только современное аэронавигационное оборудование, но и сверхмощное вооружение. Омоложение «ветерана» коснулось замены радиолокационной станции «Обзор-МС» на современную «Новелла-НВ», установки новой системы отображения информации «2СОИ-021», модернизированного бортового комплекса обороны «Метеор-НМ2», замены турбовинтовых двигателей НК-12MПM и установки новых воздушных винтов АВ-60Т. Кроме того, заменен прицельно-навигационный комплекс, который позволит использовать новые стратегические крылатые ракеты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Специально под них на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101.Если внимательно присмотреться к этой машине, то даже с земли их можно рассмотреть между двигателями. Дальность полёта новых ракет составляет от 3 до 5 тысяч километров. Так, что можно легко представить куда, они полетят если бомбардировщик произведет пуск где-нибудь из-под Смоленска или Петропавловска-Камчатского. По оценкам экспертов информационного агентство Jane’s при такой дальности полета Х-101 имеет вероятное отклонение от цели в пределах 6-10 м. Как отмечает издание, это делает ракету наиболее опасной, неядерной, высокоточной системой вооружения российских ВКС.

МиГ-31 тоже не молод, но в обновлённом варианте это сверхопасное оружие. Машина разгоняется до двух тыс. километров в час, выходит в ближний космос и оттуда запускает аэробаллистическую ракету «Кинжал». Это аналог «сухопутного» комплекса «Искандер». С той лишь разницей, что при воздушном запуске ракета выходит на гиперзвуковой режим полета. Он не отсматривается и неперехватывается никакими современными РЛС и противоракетами. При этом радиус действия самолёта и ракеты позволяет российским ВКС контролировать практически всю территорию Европы.

Генконструктор Коломенского КБ машиностроения Валерий Кашин отметил, что сухопутный «Искандер» «может использовать семь внешне совершенно одинаковых ракет с 10 типами различных боеголовок». Они могут быть ядерными, кассетными, состоящими из 54 отдельных боевых элементов, проникающими, для уничтожения заглубленных, хорошо защищенных объектов, осколочно-фугасными и объемно-детонирующими. Нетрудно предположить, что и авиационная версия ракеты скорее всего имеет те же возможности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В парадном строю также пролетят лётчики из пилотажной группы «Русские витязи». На её вооружении сегодня стоят два типа самых современных истребителя Су-30 и Су-35. Первый из них в настоящий момент самый массовый серийный истребитель в мире. Второй — почти 5-е, новое поколение боевых машин. До насыщения авиационных частей истребителями Су-57 именно он будет олицетворять главную мощь истребительной авиации ВКС.

Вадим Козюлин считает, что главная проблема воздушных парадов заключается в том, что до самого последнего момента неясно состоится он или нет из-за погоды. В прошлом году, даже несмотря на отсутствие CODIV-19 и экстренных мер московского правительства по разгону облаков, он не состоялся. Как бы там ни было, но последняя репетиция воздушного парада прошла над Москвой в очень неблагоприятных погодных условиях: проливной дождь, туман. Единственное, что можно было почувствовать сидя в карантине это грохот работающих моторов. От Химок и до Аннино — это тот самый звук, что расскажет о том, что 9 мая у нас точно есть.