Польша испугалась размещать F-35 рядом с Калининградской областью

https://static.news.ru/photo/86cda31a-d063-11ea-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II не будут размещаться на военной базе польского города Мальборк, который расположен на расстоянии 80 км от Калининградской области. Также под американские самолёты опасно отдавать базу в Миньск-Мазовецком, что недалеко от Белоруссии.

Об этом сообщает издание Defence24. Опасения вызваны тем, что размещение истребителя вблизи границ с Россией и Белоруссией может позволить вероятному противнику изучить его радиолокационные и инфракрасные характеристики.

По этой причине безопасной для F-35 Lightning II базой может стать объект в Свидвине, около границы с Германией. Там десять лет назад размещались две эскадрильи истребителей Су-22. На объекте сохранилась соответствующая инфраструктура, которой требуется модернизация.

Издание отмечает, что при участии Минобороны Польши уже объявлен тендер на работы в Свидвине. Однако не исключается, что модернизированный объект готовят для истребителей F-16 Fighting Falcon. Сейчас военные самолёты данного типа также располагаются на авиабазе Кшесины в Познани.

Ранее NEWS.ru сообщал, что радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца презентовал в июле новый метод обнаружения стелс-самолётов и малозаметных истребителей с помощью обнаружения радарной тени. Индийский портал Defenseworld.net оценил новую российскую технологию на примере американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Она работает на простом решении: небо сканируется, чтобы найти область, в которой не могут быть обнаружены радиолокационные сигналы.