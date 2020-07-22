В Индии оценили новую российскую технологию обнаружения F-35

Фото: Tech. Sgt. John Winn/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Две строящиеся атомные подлодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие. Об этом во время церемонии их закладки на северодвинском «Севмаше» заявил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота, — отметил он. Заложенные подлодки получили названия в честь городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток». Подводные...