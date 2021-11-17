Названы страны, которые могут купить российские ЗРК «Абакан»

Российским зенитно-ракетным комплексом «Абакан» может заинтересоваться Саудовская Аравия, которой угрожает Йемен, а также Египет и Иран. При этом Соединённые Штаты прилагают максимум усилий, чтобы препятствовать покупке российских ЗРК на международном рынке, сообщил «ПолитРоссии» полковник в отставке и эксперт по оружию Юрий Кнутов.

В таком комплексе будет прежде всего заинтересована Саудовская Аравия, которой угрожает Йемен, в то время как американские Patriot не справляются с атаками. Потенциальными покупателями могут стать Египет и Иран, — заверил Кнутов.

По его словам, российские ЗРК уже давно используются зарубежными странами для ведения боевых действий. В качестве примера Кнутов привёл Сирию, которая пользуется в основном старыми советскими комплексами и небольшим количеством новых российских ЗРК.

При этом им удаётся сбивать от 80% до 100% вражеских ракет. Кнутов подчеркнул, что Соединённые Штаты будут всячески препятствовать покупке «Абакана» на международном рынке, чтобы избежать конкуренции.

США прилагают максимум усилий для того, чтобы российские комплексы не покупали. Это борьба за рынок, и американцы используют методы недобросовестной конкуренции в виде санкций, давления на правительства государств, желающих заключить сделку с Россией, — пояснил он.

Ранее военный эксперт Владимир Язиков объяснил, зачем Ростех разрабатывает переносные зенитные ракетные комплексы. По его словам, с их помощью пехота сможет атаковать дешёвые беспилотники. Использовать для этого традиционные ЗРК нецелесообразно. Эксперт пояснил, что кроме России, в первую очередь беспилотники производят Израиль, Турция, Китай и США.